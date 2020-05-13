روما تحقق في تهديدات بحق فتاة إيطالية أعلنت إسلامها

فتحت مدعية مكافحة الإرهاب في مدينة ميلانو الإيطالية، تحقيقا في التهديدات الموجهة ضد سيلفيا رومانو، عاملة الإغاثة الإيطالية التي اختطفت في كينيا في نوفمبر 2018 وأُطلق سراحها السبت الماضي بعد اعتناقها الإسلام.

وأصبحت سيلفيا مسلمة أثناء أسرها مع حركة الشباب الصومالية وغيرت اسمها إلى عائشة. فيما تعرضت للكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تحولها وارتدائها الزي الإسلامي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وعادت سيلفيا التي تبلغ من العمر 25 عاماً إلى منزلها في ميلانو يوم الاثنين بعد أن قالت إنه تم معاملتها "باحترام" أثناء أسرها. فيما قالت الشرطة الإيطالية إنها قد تحتاج إلى نوع من الحماية.

كما أغلقت سيلفيا، أمس، حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وملفها الشخصي بعد موجة الكراهية التي تعرضت لها.

وفي وقت سابق، حررت إيطاليا سيلفيا، التي كانت تعمل كمتطوعة في منظمة إنسانية في كينيا.

وعادت سيلفيا إلى إيطاليا حيث هبطت على متن طائرة تابعة لوكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالي في مطار شيامبينو الإيطالي، وكان في استقبالها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

وقالت سيلفيا، لدى وصولها: "أنا سعيدة جدا شكرا.. أنا بصحة جسدية وعقلية جيدة.. كنت قوية.. شكراً للمؤسسات. الآن أريد أن أكون مع عائلتي".

وأكدت سيلفيا أنها اعتنقت الإسلام أثناء سجنها في الصومال وذلك بعد أن سلمها خاطفيها الكينيين إلى حركة الشباب الصومالية، مضيفة: "صحيح لقد اعتنقت الإسلام"، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضافت سيلفيا: "ولكنه كان خياري الحر، لم يكن هناك إكراه من الخاطفين الذين عاملوني دائمًا بإنسانية".

وظهرت سيلفيا في مطار شيامبينو وهي ترتدي زياً إسلاميًا أخضر اللون، بالإضافة إلى كمامة وقفازات.