القضاء العراقي يرفع الحصانة عن 20 برلمانيا لتورطهم في قضايا فساد

أفاد القضاء العراقي اليوم الأربعاء بأن مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرات برفع الحصانة عن 20 نائبا في البرلمان العراقي للتحقيق بقضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "الادعاء العام في مجلس القضاء أصدر مذكرات رفع الحصانة عن أكثر من عشرين نائبا في البرلمان العراقي لعرضهم للتحقيق القضائي تحت مواد قانونية أغلبها تخص الفساد الإداري والمالي".

من جانب آخر، صرح القاضي عبد الستار البيرقدار المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن "آخر البيانات المرفوعة من كافة المحاكم العراقية إلى إدارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين، باعتبار أن التظاهر حق مكفول دستوريا".

وتشهد مدن عراقية منذ أكتوبر الماضي مظاهرات احتجاحية للمطالبة بإصلاح العملية السياسية ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات ومعالجة مشكلة البطالة.