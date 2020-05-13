«المركزي» يوجه البنوك بمخاطبة العملاء المحجوز على أموالهم للاستفادة من مبادرة الحكومة لرفع الحجز الضريبي

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات الى البنوك بإبلاغ العملاء المحجوز على أموالهم ضريبيا لجثهم على الاستفادة من مبادرة مجلس الوزراء لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب من خلال رفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1 في المائة فقط من الأموال المستحقة عليهم للضرائب.

وذكر البنك المركزي في كتاب دوري وجهه للبنوك اليوم -وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أنه على البنوك مخاطبة العملاء المحجوز على أموالهم ضريبا وإبلاغهم بهذه المبادرة بموجب خطابات مسجلة ووسائل الاتصال الاخرى للاستفادة من المبادرة حتى يتم رفع الحجز عن أموالهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم الى دائرة النشاط الاقتصادي.

وكان مصدر مسئول قد قدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط حجم الأموال المحجوز عليها ضريبيا بنحو 65 مليار جنيه، وعدد المستفيدين من مبادرة مجلس الوزراء لرفع الحجز الضريبي بنحو 126 ألف عميل ومصنع وشركة.