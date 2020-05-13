 شركة ساس للطيران تلزم الركاب بارتداء الكمامات مع بدء رحلاتها.. الاثنين - بوابة الشروق
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شركة ساس للطيران تلزم الركاب بارتداء الكمامات مع بدء رحلاتها.. الاثنين

(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 4:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 4:38 م

سوف تلزم شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية " ساس" ركابها بارتداء الكمامات خلال فترة الرحلة الجوية، وذلك ابتداء من الاثنين المقبل وحتى 31 أغسطس المقبل.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء إنه يجب ارتداء كمامة تغطي الأنف والفم، ويستثنى من ذلك الأطفال أقل من ستة أعوام.

وتهدف هذه الخطوة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتتطلب إجراءات أخرى أعلنت عنها ساس صعود الركاب على مراحل، وأن تكون أولوية الصعود لركاب المقاعد الخلفية للحد من التلامس بين الركاب.

وجرى إزالة المجلات والوسائد والأغطية من الكبائن، وقالت الشركة إنها سوف تعلق مؤقتا تقديم الوجبات للحد من أي تماس بين الركاب وأفراد طاقم الطائرة.

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