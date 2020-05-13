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مسارح برودواي في نيويورك ستظل مغلقة حتى سبتمبر على الأقل

مسارح برودواي
مسارح برودواي
نيويورك - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 1:41 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 1:41 ص

تقرر أن تبقى مسارح برودواي الشهيرة بمدينة نيويورك مغلقة حتى سبتمبر على أقل تقدير، حسبما أعلنت نقابة تمثل المنتجين وأصحاب المسارح أمس الثلاثاء.

وقالت رابطة برودواي في بيان صحفي: "في حين لم يتم بعد تحديد موعد لاستئناف العروض، فإن مسارح برودواي تعرض الآن رد قيمة التذاكر التي تم شراؤها للعروض التي كانت مقررة حتى السادس من سبتمبر 2020، وتبديلها".

ولم يكن الإعلان مفاجئا، حيث تعد المدينة بؤرة لجائحة كورونا المستجد في الولايات المتحدة، كما أن قطاع الفنون والترفيه يأتي في المرحلة الأخيرة من خطة إعادة فتح نيويورك.


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