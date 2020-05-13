البترول تبحث دمج «واحة باريس للمياه» و«الوادي الجديد للعبوات» لتوفير التكاليف

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية العمل على تحسين أداء شركتي واحة باريس للمياه الطبيعية والوادي الجديد للعبوات، وتخفيض تكاليف الإنتاج لمواجهة المنافسة في السوق مع الشركات ذات نفس طبيعة النشاط، وزيادة التكامل بين الشركتين كمرحلة أولى للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بهما، وبحث اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية تمهيداً لدمجهما لتوفير التكاليف والمصروفات الإدارية ورفع كفاءة التشغيل.

وذكر بيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء، أن الوزير أشار خلال اعتماد نتائج أعمال الشركتين لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس، إلى استمرار عمل اللجنة التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية لتقييم الأداء وتحديد النقاط الرئيسية المطلوبة لتصحيح مسار أنشطة الشركتين.

من جانبه، أشار المهندس طارق عبدالصمد رئيس شركة واحة باريس، إلى أن الشركة أنتجت خلال عام 2019 أكثر من 2 مليون زجاجة مياه، وحققت إيرادات 74 مليون جنيه مقابل 52 مليون جنيه في العام السابق.

بدوره، أوضح المهندس عبدالرحمن أبو خضرة رئيس شركة الوادي الجديد للعبوات، أنه تم توريد العبوات المطلوبة للمياه المعدنية لشركة واحة باريس خلال العام، وأن الشركة تشتمل على أحدث أجهزة المعامل لضبط الجودة واختبار المادة الخام والمنتج النهائي للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.