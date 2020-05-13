عملاق السياحة الألماني «توي» تخطط لشطب آلاف الوظائف على مستوى العالم

أعلنت مجموعة "توي" الألمانية العملاقة للسياحة عزمها شطب آلاف الوظائف عقب موسم شتاء خاسر وموسم صيفي مقبل يتسم بالصعوبة بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، فريتس يوسن، اليوم الأربعاء إنه بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة، والتي أدت إلى توقف حركة السياحة والسفرعلى المستوى الدولي إلى حد كبير، سيتعين على أكبر شركة سياحة في العالم خفض تكاليفها الإدارية بنسبة 30%.

وأضاف يوسن خلال إعلان نتائج الشركة النصف سنوية في مدينة هانوفر الألمانية: "سيؤثر هذا على 8 آلاف فرصة عمل، إما بشطبها أو عدم شغلها... يجب أن تخرج توي من هذه الأزمة أقوى، لكنها ستكون توي مختلفة، وستجد بيئة سوق مختلفة عما كان عليه الحال قبل الجائحة".

وتأمل توي استئناف أكبر قدر ممكن من برنامج رحلاتها خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد إلغاء البرنامج بالكامل تقريبا في مارس الماضي مع انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد أي الدول التي ستفتح أبوابها أمام السائحين ومتى.

وبحسب بيانات الشركة، فإن 35% فقط من عروض توي لموسم صيف عام 2020 محجوزة حاليا.

وتكبدت توي خسائر تُعزى للمساهمين بقيمة 2ر892 مليون يورو في النصف الأول من عامها المالي، الذي انتهي في آذار/مارس الماضي، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 1ر343 مليون يورو في نفس الفترة الزمنية عامي 2018/2019.

وجاءت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب عند سالب 7ر828 مليون يورو، بتراجع قدره 175% تقريبا.

وتراجعت دورة المبيعات على نحو طفيف بنسبة 6ر0% فقط، لتصل إلى 6ر6 مليار يورو في الفترة من تشرين أول/أكتوبر عام 2019 حتى آذار/مارس عام 2020.