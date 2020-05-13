«الرعاية الصحية» تسجل «صفر» إصابات بكورونا بين الفريق الطبي بمستشفيات ووحدات الهيئة ببورسعيد

السبكى: فحص 2449 من العاملين بالمنشآت خلال 30 يوما والنتائج مبهرة.. ويؤكد: قطعنا الطريق على الإصابات ولن نتهاون فى حماية جيش مصر الأبيض.. تعاون الأطقم الطبية هو ما أوصلنا لهذه النتيجة.. وسنوثق نجاح التجربة عالميا وإقليميا

أعلنت هيئة الرعاية الصحية نجاحها في تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا بين الفريق الطبي بمستشفيات ووحدات الهيئة ببورسعيد، وذلك بعد مرور 30 يوما على تطبيق الكتاب الدوري الأول للهيئة إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل والذي استهدف حماية الطاقم الطبي "جيش مصر الأبيض" والحفاظ على المنشآت الصحية بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد من عدوى كورونا.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن تطبيق الكتاب الدورى الأول الذى أصدرته الهيئة لوقاية الفريق الطبى من عدوى كورونا ساعد في الحفاظ على المنشآت الطبية ووجود بيئة نظيفة خالية من العدوى ببورسعيد، الأمر الذي كان له تأثير كبير فى قطع الطريق على عدوى كوفيد 19 من الوصول للفريق الطبي ومنه لأسرهم والمجتمع بشكل عام.

وأكد السبكي، في تصريحات له، أن نتيجة تطبيق الكتاب الدورى مبهرة فلم تسجل جميع المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد إصابة واحدة بين الفريق الصحي ما يعني أن النسبة بلغت "صفر" بعد مرور شهر على التطبيق.

وأوضح أن الهدف من الكتاب الدورى الذي تم إصداره هو حماية الأطقم الطبية وأسرهم، ومنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، والمجتمع ككل من انتقال عدوى كورونا لهم، بالإضافة إلى الحفاظ على كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة خالية من العدوى.

وتابع: "نضع نصب أعيننا حماية الأطقم الطبية ولا تهاون فى حقوقهم أو حقوق منتفعي نظام التأمين الصحي الشامل"، مضيفا أنه رغم مخاوف البعض من آليات التطبيق المتعلقة بالكتاب الدورى إلا أن النتائج كانت مبهرة وصبت فى صالح توفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية.

وذكر أن الهيئة بإدارتها المختصة كانت لديها دراسات مسبقة حول آليات التنفيذ مبنية على ركائز وأسانيد علمية وقت التطبيق الفعلي لتثمر النتائج لأول مرة فى بورسعيد بمنشآت الهيئة عن صفر إصابات بين الفريق الطبي، كما تم مخاطبة منظمة الصحة العالمية عبر قنوات وزارة الصحة لتوثيق نجاح التجربة عالميا وإقليميا ومحليا.

وأوضح أنه بموجب تطبيق الكتاب الدوري، يتم إجراء الفحوصات للأطقم الطبية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بواقع مرتين كل شهر، الأولى عند مغادرة المنشآة الصحية، والثانية قبل دخولها مرة أخرى، حيث يتم التبادل بين مجموعة تعمل على رأس العمل وأخرى في العزل المنزلي بمدة زمنية متساوية.

وأشار إلى إجراء الفحوصات الطبية والمعملية لـ1268 فردا خلال النصف الثاني من شهر أبريل الماضي، وهي مجموعة العمل الأولى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بالكامل، قبل انتهاء عملها وبدء فترة العزل المنزلي، كما تم فحص العاملين من المجموعة الثانية قبل بدء العمل للتأكد من سلامتهم، كما سبق وتم فحص ألف و181 فردا من الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات الهيئة خلال النصف الأول من شهر أبريل الماضي، ليصل ما تم فحصه إلى 2449 من العاملين.

ولفت السبكي، إلى تشكيل لجان فرعية للمرور على المستشفيات بشكل يومي للتأكد من تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2020، من ناحية تقسيم القوى البشرية والفحص الطبي لهم، فضلًا عن ما تم اتخاذه من حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للهيئة لضمان سلامة البيئة التي يتم فيها تقديم الخدمات الطبية.