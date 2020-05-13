شرطة دبي تدخل «الاسكوتر الذكي» ضمن جهودها في مكافحة كورونا

تزويد مستخدميه بالخوذة الذكية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد

أدخلت القيادة العامة لشرطة دبي «الاسكوتر الذكي»؛ دعمًا لجهودها في حماية المجتمع من فيروس كورونا «كوفيد - 19»، واستثمار إمكانياته في تعزيز إجراءات السلامة وتقييد حركة المشاة في الأحياء السكنية ضمن برنامج التعقيم الوطني.

وأكد مدير مركز شرطة بر دبي، العميد عبدالله خادم المعصم، أن «الاسكوتر الذكي» يقوم بمهام عمل الدوريات في الحفاظ على سلامة المجتمع، كما تم تزويد مستخدميه بالخوذة الذكية ذات التقنية المبتكرة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في آلية عملها، بحيث تم برمجتها إلكترونيًا عبر ربطها ببرنامج ذكي على الهاتف المتحرك؛ لتمكن رجل الشرطة من قياس درجة حرارة الشخص بمجرد النظر إليه باستخدام الخوذة، ومن ثم التعرف إلى احتمالية إصابته بفيروس «كوفيد - 19»، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن «الاسكوتر الذكي» يمتاز بسهولة الحركة والتنقل في الأماكن المزدحمة والضيقة والأزقة في مناطق اختصاص مركز شرطة بر دبي بسرعة كبيرة، مما يساعد على رصد الظواهر السلبية ومتجاوزي الإجراءات الاحترازية المصاحبة لبرنامج التعقيم الوطني.

ولفت العميد المعصم إلى أن الاسكوتر يعمل ببطارية لمدة ثماني ساعات مع إمكانية استبدالها بأخرى، بما يسهم في المحافظة على البيئة من خطر التلوث الذي ينتج عند استخدام الآليات التي تعمل بالوقود، إضافة لربط الاسكوتر مباشرة مع إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، لافتًا إلى أن التجهيزات الموجودة بالاسكوتر تحتوي على حقيبة إسعافات أولية تتيح للفرد استخدامها في الحالات التي تستدعي ذلك.