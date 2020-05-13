تعويض 833 أسرة تضررت من السيول بمدن خليج العقبة في جنوب سيناء

أنهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، صرف المساعدات المستحقة لمتضرري السيول التي ضربت مدن خليج السويس " أبوزنيمة وأبورديس، ورأس سدر " في شهر مارس الماضي وقدرت الخسائر بنحو 6 ملايين و800 ألف.

وقال زيدان عبد الغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إنه جرى صرف جميع المساعدات الآجلة المستحقة لمتضرري السيول، بمدن خليج العقبة، بقيمة 2 مليون و 700 ألف جنيه، لعدد 833 أسرة .

وأوضح أن عدد الأسر المتضررة من السيول بمدينة أبوزنيمة بلغ 83 أسرة، وقدرت الخسائر بها بنحو مليونا و54 ألف جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التعويضات التي صرفت لهم 390 ألف جنيه وعدد الأسر المتضررة بمدينة أبورديس 148 أسرة، وقدرت الخسائر بها بنحو 2 مليون و613 ألف جنيه، وبلغت إجمالي قيمة التعويضات التي صرفت لهم مليونا و 225 ألف جنيه.

وتابع: "بينما تضررت 602 أسرة بمدينة رأس سدر، وقدرت الخسائر بنحو 2 مليون و613 ألف جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التعويضات التي جرى صرفها لهم ، مليون و 225 ألف جنيه".

وأشار إلى صرف قيمة المساعدة الآجلة المستحقة بنسبة 50% لجميع المستحقين، بحد أقصى 15 ألف جنيه طبقًا لدرجة التضرر، وذلك طبقًا لتقرير النهائية لنتيجة الفحص التي قامت به لجنة فحص وبحث الطلبات المقدمة من قبل المواطنين المتضررين من السيول.