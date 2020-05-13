إعادة فتح الحدود بين ألمانيا والنمسا في 15 يونيو

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علمت وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه" أن الحدود المغلقة بين ألمانيا والنمسا بسبب جائحة كورونا سيعاد فتحها بالكامل في 15 يونيو المقبل.

وأكد ديوان المستشارية في فيينا للوكالة اليوم الأربعاء أنه اعتبارا من الجمعة المقبلة سيكون هناك رقابة عشوائية فقط على الحدود.

وكان المستشار النمساوي زباستيان كورتس أجرى محادثات هاتفية مع نظيرته الألمانية أنجيلا ميركل أمس الثلاثاء. وتعتزم الحكومة الألمانية إجراء مشاورات خلال اجتماعها اليوم حول الخطوات المقبلة في إطار تخفيف قيود كورونا.

وكان كورتس قال مساء أمس الثلاثاء في تصريحات للتليفزيون السويسري إنه يتوقع إعادة فتح الحدود في يونيو المقبل.

وذكر ديوان المستشارية في فيينا أن النمسا تسعى أيضا إلى تحرير النظام الحدودي مع الدول الأخرى المجاورة لها.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة النمساوي معتمد بقوة على السائحين الألمان في العطلات الصيفية. ويطالب القطاع بتوضيح الوضع المستقبلي فيما يتعلق بالموسم الصيفي، مشيرا إلى حجوزات السائحين الألمان المعتادين، التي تصعب التعهد لسائحين محليين بالحجز.

ومن المقرر أن تقرر المفوضية الأوروبية قواعدها للفتح التدريجي للحدود اليوم.