النائبة شادية الجمل: استمرار الجلسات العامة للبرلمان لتوفير البيئة التشريعية لمؤسسات الدولة

قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، إن حرص الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على استمرار انعقاد الجلسات العامة، بالإضافة إلى استمرار عقد اجتماعات اللجان النوعية المختلفة بالبرلمان تعكس المسئولية الاجتماعية التي تقع على كاهل كافة نواب المجلس ودورهم البطولي لسرعة إصدار العديد من التشريعات الهامة التي تتعلق بالموازنة العامة للدولة، وكذلك توفير البيئة التشريعية المناسبة لمؤسسات الدولة في مواكبة تطورات الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التى تمر بها البلاد تزامنًا مع انتشار وباء كورونا المُستجد.

وأضافت خضير، في بيان اليوم، أن الأمانة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، اتخذت عددًا من القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد أثناء الجلسات العامة حفاظًا على صحة النواب والعاملين بالبرلمان خلال الأيام القليلة الماضية، مُؤكدة على أهمية مواصلة مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي والرقابي في هذا التوقيت العصيب كجنود مع باقي جنود مؤسسات الدولة المصرية الذين يبذلون قصارى جهدهم للتخلص من انتشار وباء كورونا.

وطالبت عضو مجلس النواب، الشعب المصري بكافة طوائفه بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.