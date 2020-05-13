محافظ أسوان يتفقد مصنع الفيرسلكون في إدفو

تفقد أشرف عطية محافظ أسوان، شركة ومصنع السبائك الحديدية (الفيروسيلكون)، بمركز إدفو، رافقه خلالها أحمد شعبان نائب المحافظ، ومنى شاكر عضو مجلس النواب.

وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى شرح موجز من المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس الإدارة عن خطة الإجراءات الاحترازية والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا، سواء داخل الشركة أو بالمشاركة المجتمعية بالتطهير في قرى إدفو.

كما استعرض سعداوي تاريخ إنشاء المصانع وتطورها وأقسامها وأهم منتجاتها وأهم المعدلات والمؤشرات الإنتاجية والمالية والتسويقية للشركة سنوياً، والتي تأسست عام 1976 على مساحة 50 فدانا وتضم 1100 مهندس وفنى وعامل، وتهدف لإنتاج 50 ألف طن سنوياً من سبائك الحديد التي تعد المكون الرئيسي فى صناعات الحديد والصلب والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومى حيث يتم تصدير 80% من تلك الكميات إلى مختلف دول العالم الأجنبية والعربية والإفريقية، بينما يتم استخدام 20% منها فى الصناعة المحلية، بالإضافة إلى إنتاج 18 ألف طن سنوياً من غبار السيليكا.

وتجول عطية في صوامع المفالسة بقرية الكلح شرق والتى تصل السعة الإجمالية لها 60 ألف طن، وتتكون من 12 خلية، كل خلية سعتها 5 آلاف طن، حيث تأتى ضمن 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طن، واطمأن المحافظ على تقديم كافة التسهيلات أمام المزارعين، مؤكداً أن الموسم الحالى سيشهد زيادة 100% في كميات توريد القمح والتى وصلت حتى الآن إلى حوالى 42 ألف طن، فى حين أن المستهدف تسليم أكثر من 150 طن بنهاية الموسم في منتصف يوليو المقبل، بينما وصل ما تم توريده العام الماضى 75 ألف طن.