علماء بريطانيون يبحثون تأثير الحمض النووي على مصابي كورونا

يجري باحثون بريطانيون دراسة حول الحمض النووي للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ لمعرفة الاختلافات الجينية وتأثيرها على مسار العدوى بالفيروس، في محاولة للتوصل لعقاقير محددة قد يستفيد منها المرضى في العلاج.

وتهدف الدراسة إلى جمع عينات للحمض النووي من أكثر من 20 ألف مصاب حالي أو سابق بفيروس كورونا المستجد تم إدخالهم وحدات العناية المركزة، إلى جانب سحب 15 ألف عينة أخرى من مصابين ممن يعانون من أعراض بسيطة أو متوسطة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ويأمل الأطباء في أن يكشف تحليل الحمض النووي الخاص بالمصابين عن الاختلافات الجينية التي تؤثر على مسار العدوى، وربما تشير إلى عقاقير محددة قد يستفيد منها المرضى.

وتبرع ما يقرب من 2000 مصاب بفيروس كورونا بالفعل بحمضهم النووي من أجل هذه الدراسة البالغ ميزانيتها 28 مليون جنيه إسترليني، والتي تجريها جامعة إدنبرة البريطانية بالاشتراك مع عدد من المستشفيات التابعة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والمدعومة أيضا من قبل الحكومة البريطانية وشركة "Genomics England" التي تملكها وزارة الصحة والرعاية البريطانية، فضلا عن مجموعة من الباحثين البريطانيين

وقال كينيث بيلي، استشاري طب العناية المركزة في جامعة أدنبرة وكبير الباحثين في الدراسة، إنه واثق من أن الجينات تلعب دورا في تحديد أيا من المصابين عانى بشدة من الفيروس وأيا منهم تعافى بسرعة.

وأوضح بيلي أن معرفة الجينات الأكثر أهمية وكيفية تفاعلها مع الفيروس، من الممكن أن تساعد في تعجيل مسار اختبارات العقاقير والانتقال إلى مرحلة التجارب السريرية.