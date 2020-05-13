الشركات المصنعة للسيارات في إندونيسيا تطالب بإرجاء تطبيق قواعد الانبعاثات الجديدة

تسعى الشركات المصنعة للسيارات في إندونيسيا، لطلب إرجاء تطبيق قواعد الانبعاثات الجديدة بالنسبة للسيارات التي تعمل بالديزل.

وقالت الشركات إنها تحتاج حاليا للتركيز على التعامل مع فيروس كورونا، الذي أضر بمبيعات السيارات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركات طلبت في خطاب إلى وزير البيئة سيتي نوربايا باكار تأجيل تطبيق معايير الانبعاثات "يورو اي في" لمدة عام على الأقل.

ويذكر أنه من المقرر البدء في تطبيق المعايير في أبريل 2021.

وقالت رابطة الشركات المصنعة للسيارات، ومن بينها تويوتا موتور كورب وهوندا موتور إنه في حال تطبيق المعايير العام المقبل، سوف يسفر ذلك عن وجود مخزون كبير من السيارات غير المباعة لدى الشركات.

وأشارت الشركات إلى أن فيروس كورونا أدى لتوقف حركة الشراء وأضر بالاقتصاد.

ويشار إلى أن أغلبية السيارات التجارية المباعة في إندونيسيا تعمل بالديزل.

وقالت الرابطة: "في ظل تأثير انخفاض القوة الشرائية على منتجات السيارات، سوف يؤدي تطبيق معايير يورو اي في لارتفاع أسعار السيارات مما سوف يبطئ من عملية التعافي".

وكانت الرابطة قد خفضت توقعاتها بالنسبة لمبيعات السيارات المحلية لهذا العام من 1ر1 مليون سيارة إلى 600 ألف وحدة، وكانت الصين قد أعلنت أنها سوف تخفف بعض المعايير المتعلقة بالانبعاثات لمساعدة شركات صناعة السيارات في أكبر سوق بالعالم على التعامل مع التدهور غير المسبوق في قطاع صناعة السيارات.