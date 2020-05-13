البرلمان البولندي يوافق على مشروع قانون يسمح بالتصويت بالبريد أو في مراكز الاقتراع

وافق مجلس النواب البولندي مساء الثلاثاء، على مشروع قانون من شأنه أن يسمح للناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة أن يقرروا ما إذا كانوا سيصوتون بأنفسهم في مراكز الاقتراع أو عن طريق التصويت البريدي.

وكان من المقرر أن تجري بولندا الانتخابات الرئاسية أمس الأول الأحد، ولكن تم تعليق الانتخابات نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وفي ظل مشاحنات سياسية بشأن الخطوات المستقبلية التي يتعين اتخاذها.

وكان حزب القانون والعدالة الحاكم يرغب في المضي قدما في التصويت البريدي.

وقوبل هذا القانون بانتقادات شديدة، حيث قال معارضوه إن الحزب الحاكم كان يبحث عن طريقة لإعادة انتخاب الرئيس الحالي أندريه دودا المدعوم من قبل الحزب الحاكم، في أقرب وقت ممكن، بغض النظر عن عدالة العملية الانتخابية ونزاهتها.

ويسمح التغيير المقترح على قانون الانتخاب البولندي للمرشحين الذين كان من المقرر أن يخوضوا الانتخابات الرئاسية في اليوم الأصلي يوم 10 مايو بخوض الانتخابات مجددا دون الاضطرار إلى جمع 100 ألف توقيع كما كان يُطلب في السابق.

وتتم حاليا إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ، الذى سيكون أمامه فترة تبلغ 30 يوما ليقدم تعديلات أو يقترح رفض مشروع القانون. ثم يعود المشروع إلى مجلس النواب، الذي ستكون له الكلمة الأخيرة.