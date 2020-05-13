 أخطاء قد تتسبب في إصابة الفرق الطبية بكورونا..موضوع الفيديو الجديد لهيئة الرعاية الصحية - بوابة الشروق
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أخطاء قد تتسبب في إصابة الفرق الطبية بكورونا..موضوع الفيديو الجديد لهيئة الرعاية الصحية

أرشيفية
أرشيفية
منى زيدان
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 12:08 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 12:08 ص

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن نشر ثاني فيديوهات حملتها (وقاية)، اليوم، عبر صفحات الفيسبوك الرسمية الخاصة بـ ( التأمين الصحي الشامل ، هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد و شركة أومامي للتعليم الإلكتروني).

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن حلقة اليوم من برنامج (وقاية)، تهدف إلى توعية الفرق الطبية ببعض الأخطاء غيرالمقصودة التي قد تتسبب في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد عند استخدام وسائل الحماية الشخصية لاستقبال المرضى والكشف عليهم، وكذلك توعيتهم بكيفية تجنب هذه الأخطاء للوقاية من عدوى الفيروس.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت أولى فيديوهات حملتها الجديدة (وقاية)، يوم الأربعاء الماضي، في إطار سلسلة من الفيديوهات التوعوية المقرر إطلاقها بالتعاون مع شركة UMAMI للتعليم عن بُعد، على مدار شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهم الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها بين المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي، وذلك لحمايتهم وبالتبعية ذويهم والمجتمع بشكل عام من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحفاظ على بيئة الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات خالية من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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