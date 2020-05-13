تظاهرات بعد القبض على كهنة تجاهلوا قواعد كورونا في مونتينيجرو

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استخدمت شرطة مونتنيجرو (الجبل الأسود) اليوم الأربعاء الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد بعد قيام المشاركين فيه بإغلاق طريق احتجاجا على القبض على ثمانية كهنة من الكنيسة الأرثوذكسية الصربية.

كان الكهنة قد نظموا مراسم رغم القواعد الموضوعة لمكافحة وباء كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "فيجيستي" الإلكترونية.

واستخدم المتظاهرون سياراتهم لسد طريق بعد احتجاز الكهنة لمدة 72 ساعة. وأضافت الصحيفة أن العديد من المتظاهرين اعتقلوا.

ووجهت السلطات الاتهامات إلى الكهنة بعدما نظموا طقوسا دينية لمئات من الأشخاص قبل يوم واحد في بلدة نيكسيتش شمالي مونتنيجرو، دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والقيود الأخرى المفروضة لمنع انتشار الفيروس.

وقال المحامي العام المحلي ستيفو سيكاريتش في بيان: "إنهم متهمون بارتكاب جريمة جنائية عبر انتهاك قواعد صحية مفروضة للوقاية من مرض معدي خطير".

وتصل العقوبة القصوى لهذه الجريمة إلى السجن 12 سنة.

وناشد المجلس الأسقفي للكنيسة الأرثوذكسية في مونتينيجرو الإفراج عن الكهنة، وأصر على أن التجمع كان عفويا وخرج إلى الشوارع بدلا من إجرائه بقيود داخل الكنيسة.

وقال المجلس في بيان: "لم تسع الكنيسة لكل هؤلاء الأشخاص.. ولم يكن هناك بديلا" لمسيرة تقليدية.

وتم نشر عناصر من الشرطة لمنع الازدحام في أماكن أخرى، بما في ذلك بودجوريتشا عاصمة مونتنيجرو ودير في الجبل أعلى مدينة نيكسيتش يعد محورا للاحتفال.

وهناك صراع مستمر بين سلطات الجبل الأسود الموالية للغرب وبين الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، التي يعتبرونها أداة للتدخل من جانب صربيا.

وكان عيد الفصح الأرثوذكسي الشهر الماضي قد شهد أيضا تصريحات استفزازية من جانب كهنة الكنيسة. وحلت المناسبة أيضا خلال الإغلاق، الذي قطع في أذار/مارس شهورا من الاحتجاجات بقيادة الكنيسة الأرثوذكسية الصربية.

وحتى ذلك الحين، كان آلاف الأشخاص يسيرون بانتظام وراء الكهنة في " طقوس احتجاجية " ضد قانون تم سنه في ديسمبر لتنظيم سجلات ممتلكات الطوائف الدينية.

يشار إلى أن الكنيسة الصربية الأرثوذكسية هي أكبر الطوائف الدينية في مونتينيجرو، وتصر على أن القانون يذلها عمدا ويستهدف كنائسها وأراضيها.