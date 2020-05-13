 رعاية إيطالية وأممية.. انطلاق مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس حول ليبيا - بوابة الشروق
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رعاية إيطالية وأممية.. انطلاق مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس حول ليبيا

مروة محمد
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 5:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 5:43 م

انطلق، اليوم، في إيطاليا اجتماع عبر الفيديو كونفرانس للجنة المتابعة بشأن ليبيا وهي الآلية التي تم إنشاؤها لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية يوم 19 يناير الماضي.

والاجتماع الافتراضي الذي يعقد على مستوى المسؤولين تنظمه إيطاليا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما تناقش المحادثات "المسارات الثلاثة" للمفاوضات العسكرية والاقتصادية والسياسية بين الليبيين التي أطلقتها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية.

وتتكون لجنة المتابعة الدولية، وفقًا لنتائج مؤتمر برلين، من جميع الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع وهي مصر والجزائر والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو والإمارات وبريطانيا وأمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وذلك من أجل الحفاظ على التنسيق بعد عملية برلين تحت رعاية الأمم المتحدة.

يأتي هذا فيما تجتمع اللجنة على مستويين: جلسة عامة على مستوى كبار المسؤولين على أساس شهري مع رئاسة البعثة الأمامية والرئاسة المشتركة الدورية، و 4 مجموعات عمل فنية مع اجتماعات مغلقة على مستوى الخبراء تعقد مرتين شهريًا خلال المراحل الأولى من تنفيذ النتائج.

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