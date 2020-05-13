المكسيك: إصابة كبير المتحدثين باسم وزير الخارجية بفيروس كورونا

أظهرت الفحوص اليوم الأربعاء، إصابة كبير المتحدثين باسم وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث روبرتو فيلاسكو، وهو مساعد مقرب من إيبرارد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إنه مصاب بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وكتب على تويتر "سأبقى في البيت، أنسق العمل عن بعد".

وإيبرارد هو أبرز وزير في الحكومة المكسيكية ويعمل عن كثب مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بخصوص قضايا تتجاوز مهام العمل التقليدية لوزارة الخارجية.

وظهر إيبرارد مع العديد من المسؤولين والحكام الآخرين في المؤتمر الصحفي اليومي للوبيز أوبرادور أمس الثلاثاء. ولم يضع أي منهم كمامة سوى حاكم واحد فقط.

كما توفي مسؤول في مكتب الرئيس المكسيكي بالمرض الأمر الذي يجعل الجائحة تقترب من الدائرة الداخلية للحكومة.

وكان يوم أمس الثلاثاء هو الأعلى وفيات بسبب فيروس كورونا في المكسيك حيث شهد 353 حالة وفاة. ومن بين أولئك المتوفين أمس كان موظف في مكتب الرئيس يعمل في جهة مسؤولة عن الاهتمام بالمواطنين.

وأظهرت الفحوص إصابة مسؤولين عديدين آخرين بالمرض في الأسابيع الأخيرة، بينهم نائب لوزير الداخلية وأمين المظالم في الحكومة.