قال أدهم النجدي، أحد المصابين بفيروس كورونا هو و11 فردا من أسرته بمحافظة المنوفية، إنهم أصيبوا بفيروس كورونا بسبب "عزومة فطار في أول رمضان"، وأنه وأغلب أفراد أسرته يعالجون الآن في مستشفى العزل.



أضاف في لقاء ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الثلاثاء: "للأسف عزمنا أخويا في رمضان يوم 30 أبريل، وجه فطر معانا ومشي وكنا واخدين كل الاحتياطات والتباعد ومبنسلمش على بعد، تفاجأنا بعدها بأن أبونا حرارته ارتفعت وتعب جدا، وأخويا تعب بعدها وأفراد الأسرة بقى بدؤوا يتعبوا".



وأوضح أنهم كانوا 12 فردا في التجميع الأسري الذي تسبب في إصابة أغلب أفراد الأسرة بفيروس كورونا المستجد في أول أسبوع بشهر رمضان.



وأشار إلى أن والده أصبحت تحاليله سلبية، ولكنه يعاني من التهاب رئوي، مضيفا: "روحنا كشفنا على والدي والدكتور قال حمى تيفود، وأخويا لما لاقانا بنتعب ورا بعض عمل لنا فحص للفيروس، ووالدي هيعملوله مسح تاني لو طلع سلبي هيتعالج من الالتهاب الرئوي ويطلع إن شاء الله".

