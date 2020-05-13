إغلاق كورونا يرفع مستوى العنف ضد المرأة في باكستان

قال مسؤولون حكوميون ونشطاء، اليوم الأربعاء، إن الإغلاق المفروض في باكستان لمكافحة تفشي فيروس كورونا، تسبب في زيادة كبيرة في حوادث العنف ضد النساء.

وتظهر إحصاءات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني زيادة تتراوح بين 100% و200% في جرائم القتل والاعتداء الجنسي والتعذيب ضد النساء منذ بدء الإغلاق في نهاية مارس.

وقال مسؤول في مركز للدفاع عن المرأة، تديره وزارة حقوق الإنسان في باكستان: "تضاعف عدد الشكاوى الواردة إلى المركز لطلب المساعدة منذ بدء الإغلاق".

وقال المركز في العاصمة إسلام آباد، الذي يقدم المساعدة القانونية والمشورة لمن في حاجة لها من النساء، إنه تلقى آلاف الشكاوى التي تتعلق بتعذيب أقارب مقربين للنساء والفتيات.

وبدأ الإغلاق في باكستان في 23 مارس، ولا يزال هناك عدد من القيود مفروضا، وسط تزايد أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت قمر نسيم، من منظمة بلو فينز، وهي منظمة تقدم المساعدة القانونية لضحايا العنف الأسري، إن الإغلاق جعل النساء حبيسات مع من يسيئون معاملتهن، لا سيما أزواجهن.

يشار إلى أن نتائج باكستان سيئة للغاية في المؤشرات العالمية المعنية بالمجتمع. ففي عام 2019، جاءت في المرتبة 164 من بين 167 دولة في مؤشر المرأة والسلام والأمن، يليها سورية وأفغانستان واليمن على قائمة المؤشر.