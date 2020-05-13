سميرة عبدالعزيز عن العمل مع محمد رمضان: أرفض تقديم دور والدة بلطجي بعدما أُطلق علي أم العظماء

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها لا تعتبر الفن غير النظيف فنًا حتى حال وجد قبولًا من الناس، مضيفة: «لهذا السبب رفضت القيام بدور أم الفنان محمد رمضان».

وأضافت «عبدالعزيز» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «رأي عام» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أنها ترفض أن تظهر كوالدة بلطجي، معقبة: «لما يُطلق عليا أم العظماء وعملت أم خمس أئمة وأم أم كلثوم وأم عبدالوهاب في الأوبرا أقوم أعمل ام بلطجي ماسك سكينة؟ أنا ضد ده».

وأشارت إلى أنه حتى إذا كانت هذه المشاهد موجودة في الواقع المعيش، فإنه لا يمكن تجسيدها على شاشات التليفزيون ليراها العالم، موضحة أنها لم تشارك في أي نوع من هذه الأدوار، لأنها تعتبر الفن رسالة للمجتمع ويجب أن يحمل فكرة هادفة.

وتابعت: «أنا فنانة ورسالتي تقديم الشيء المحترم، لأن ما يقدم للناس خلال التليفزيون يجب أن يكون لصالحهم، وليس لتعليمهم البلطجة والرذيلة»، مضيفة: «التليفزيون يدخل البيوت ويقلده الأطفال في سلوكهم، لذا لا يجب عرض هذه الأشياء، لكن من يريد مشاهدتها يذهب للسينما».