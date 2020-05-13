ميركل: حكم الدستورية دافع لمزيد من التكامل في سياسة الاقتصاد

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أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن اعتقادها بأن حكم المحكمة الدستورية بشأن دور البنك المركزي الأوروبي يمثل دافعا لمزيد من التكامل ولاسيما في سياسة الاقتصاد.

وقالت ميركل في البرلمان اليوم الأربعاء إن هذه القضية لها علاقة أيضا بخطط الاتحاد الأوروبي لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كورونا.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على الصندوق المعروف باسم "صندوق التعافي".

كانت المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه قد أعلنت في الأسبوع الماضي اعتراضها على برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات الحكومية لتضع نفسها لأول مرة في مواجهة المحكمة الأوروبية التي أقرت البرنامج، ورأت المحكمة الدستورية الألمانية أن البنك المركزي الأوروبي تجاوز صلاحياته بهذا البرنامج.

وفي إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية، قالت ميركل إن القرار يجب احترامه.

وأضافت ميركل أن المهم الان هو الاعتماد على بوصلة سياسية :" سنقدم إسهامنا في إطار توجيه أوروبي واضح وذلك حتى يمكن لليورو القوي أن يستمر"، ونوهت ميركل إلى أن هذا التوجه يتضمن أيضا إمكانية مشاركة البنك المركزي الألماني في أنشطة البنك المركزي الأوروبي.

وقالت ميركل بوجه عام إنها مهتمة باستغلال الإمكانيات التي أتاحتها المحكمة الدستورية " من أجل تقليص الصراع".

وفي أعقاب ذلك، أعلنت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية أنها تدرس اتخاذ إجراء ضد ألمانيا بتهمة مخالفة معاهدة الاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أن أحكام المحكمة الأوروبية ملزمة لكل الدول الأعضاء.

من جانبها، قالت ميركل إن من الطبيعي أن تطرح فون دير لاين أسئلة انطلاقا من مسؤوليتها، ووعدت بأن تجيب حكومتها على أسئلة المفوضية بكل دقة وصدق وبروح أوروبية.