 طوير شامل للعمليات المتخصصة وتشغيل جهاز PCR لتحليل كورونا بمستشفى بني سويف الجامعي - بوابة الشروق
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طوير شامل للعمليات المتخصصة وتشغيل جهاز PCR لتحليل كورونا بمستشفى بني سويف الجامعي

حازم الخولي
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 4:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 4:22 م

أكد الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب جامعة بني سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفي، إنه يجري حاليا تطوير شامل للعمليات المتخصصة (جراحة مخ وأعصاب وجراحة قلب وصدر) بالمستشفى، مع استمرار العمل بهذين القسمين بوحدة الاستقبال والطوارئ وإجراء العمليات العاجلة التي لا تحتمل الانتظار.

وأضاف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفى بني سويف الجامعي، إنه تم تجهيز وحدة PCR بمعمل المستشفى لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد على أعلى مستوى ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس واكتشافه مبكرا للحد من انتشاره.


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