زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة الأمازون بكولومبيا

قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في منطقة أمازوناس الإدارية بجنوب كولومبيا، التى لها حدود يسهل اختراقها مع دولتي البرازيل وبيرو المتضررتين بشدة بالفيروس، ومجتمعات السكان الأصليين التي تفتقر إلى مرافق الرعاية الصحية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وتشترك منطقة أمازوناس الإدارية في غابات الأمازون المطيرة مع مناطق إدارية كولومبية أخرى ودول أخرى بأمريكا الجنوبية.

وتعتمد ليتيسيا عاصمة منطقة أمازوناس الإدارية ، التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو، اقتصاديا على التجارة مع البرازيل وبيرو، والتي يمكن عبور حدودها دون أي نوع من الضوابط حتى الآن.

يذكر أن البرازيل هي أكثر دول أمريكا اللاتينية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا حيث سجلت أكثر من 169 ألف إصابة وتأتي بيرو في المركز الثاني بأكثر من 68800 إصابة.

وأفادت محطة كاراكول الإخبارية بأن منطقة أمازوناس الإدارية في كولومبيا سجلت حتى الآن 718 إصابة و 26 حالة وفاة.

وهذا هو أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة في كولومبيا، والتي سجلت ما مجموعه أكثر من 11600 إصابة و 479 حالة وفاة.