مدينة صينية تفرض قيودا على الحركة بسبب ارتفاع حالات إصابات كورونا

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ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن مدينة جيلين بشمال شرق الصين فرضت قيودا جديدة على الحركة، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأنه سوف يتم وقف جميع خدمات حافلات نقل السائحين، كما سوف يتم تطويق التجمعات السكنية في المدينة و القرى.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة جيلين خلال الأيام الماضية.

وقالت مفوضة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء.

ويشار إلى أن مدينة جيلين تتاخم كوريا الشمالية وروسيا.

وكانت عدة مدن صينية، ومن بينها بكين، قد خففت القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين. مع ذلك، تم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في سبعة أقاليم من بينها هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.