التحقيق مع رجل أعمال تركي انتقد أداء الحكومة الاقتصادي

ذكرت صحيفة "جزته دوفار" أمس الثلاثاء، أن المدعى العام التركى قرر فتح تحقيقا مع الرئيس السابق للحزب الديمقراطى الليبرالى المعارض ورجل الأعمال بسيم تيبوك بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد انتقاده أداء الأخير وحكومته في ملف الاقتصاد.

وجاءت الشكوى بعد تصريحات متلفزة لتيبوك في وقت سابق من هذا الشهر، قال فيها إن "سبب تدهور العملة التركية في الشهر الماضي هو أن الحكومة التركية لا تعرف شيئا عن الاقتصاد".

وأضاف الرئيس السابق للحزب الديمقراطى الليبرالى أن حكومة أردوغان " مبتدئة " فى توجيه الاقتصاد ومازالت مصرة على ادارة ظهرها للتمويل الغربى بما فى ذلك صندوق النقد الدولى لاسترضاء ناخبيها الإسلاميين.

ووفقا لقانون العقوبات التركي فإن إهانة الرئيس يعاقب عليها بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات.

وتضرر الاقتصاد التركي بشدة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، بينما كان يتعافى من أزمة عملة بدأت في صيف 2018.

وغرقت الليرة التركية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، على الرغم من تدخلات البنك المركزي في سوق العملات لدعم الليرة، ويتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش اقتصادي بنسبة 5 % هذا العام.