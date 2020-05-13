 تقرير: الدول النووية أنفقت 73 مليار دولار على ترساناتها العام الماضي - بوابة الشروق
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تقرير: الدول النووية أنفقت 73 مليار دولار على ترساناتها العام الماضي

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 5:16 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 5:16 م

أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية اليوم الأربعاء بأن الدول النووية أنفقت 73 مليار دولار على ترساناتها النووية عام 2019، أي بزيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2018.

ومثلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو نصف الانفاق على الأسلحة النووية في العالم، ونحو أغلب الزيادة التي تم تسجيلها، بحسب ما قالته الحملة، التي فازت بجائزة نوبل عام 2017.

وقد ارتفعت الميزانية الأمريكية، التي تضم أبحاث الاسلحة النووية وأنظمة التسليم، بنسبة 8ر5% لتصل إلى 4ر35 مليار دولار العام الماضي.

وارتفع حجم إنفاق كل من الصين وبريطانيا وروسيا وفرنسا والهند بمعدلات أقل بكثير.

ولم يتغير حجم الاتفاق على الأسلحة النووية في إسرائيل وكوريا الشمالية.

وأظهر تقرير الحملة أن باكستان كانت الدولة الوحيدة النووية التي تراجع إنفاقها هذا العام بصورة طفيفة.

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