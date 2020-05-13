شرطة هونج كونج تشتبك مع متظاهرين في عيد ميلاد الرئيسة التنفيذية

استخدمت شرطة هونج كونج القوة، اليوم الأربعاء، لتفريق سلسلة من الاحتجاجات التي تحمل اسم "نغني معك" التي نظمها محتجون مصرون على دعم استقلال المدينة فيما يتهكمون على الرئيسة التنفيذية كاري لام في عيد ميلادها.

وتم الإعلان عن الاحتجاجات عبر خدمة الرسائل المشفرة (تيليجرام) بمناسبة عيد الميلاد الـ 63 لكاري لام. لكن لم يكن الهدف من الاحتجاجات هو تهنئة الزعيمة المحاصرة بالمشاكل، بل هتف المحتجون ليتمنوا لها "عيد ميلاد سعيد أيتها اللعينة".

وحولت الفعالية عشرات مراكز التسوق إلى قاعات مؤقتة للتظاهر، حيث أنشد المتظاهرون أغنية "المجد لهونج كونج" التي باتت الآن جزء رمزيا من الحركة المناهضة للحكومة، التي استمرت على مدى عام في هونج كونج. وبدا أن مجموعة من المحتجين تجمعوا للصياح بعبارات بذيئة أمام كعكة عيد ميلاد.

وشارك مئات المواطنين في أماكن مختلفة بجميع أنحاء المدينة في الفعالية الأوسع نطاقا.

وكانت الأحداث هادئة إلى حد كبير في البداية، حيث ردد عشرات المتظاهرين الشعارات وأنشدوا أغان. لكن سرعان ما ظهرت الشرطة لتتحول الساحة بوسط المدينة لمسرح لاشتباكات عنيفة.

وبينما غادر معظم المتظاهرين مراكز التسوق طواعية بعد أن طوقت الشرطة المناطق وحاصرتهم في الشوارع المجاورة، كانت هناك مواجهات متفرقة. وأفاد بعض الصحفيين بأن رجال الشرطة السرية رشوا عليهم رذاذ الفلفل.

وكان ذلك بمثابة عودة إلى العنف بين الشرطة والمتظاهرين الذي ساد معظم عام 2019، ولكنه توقف إلى حد كبير مع ظهور جائحة كورونا.

وتم تنظيم أحداث مماثلة في مختلف أنحاء المدينة يوم الأحد الماضي وانتهت بمشاهد فوضوية، حيث اقتحمت شرطة مكافحة الشغب مراكز التسوق وخرجت إلى الشوارع لتفريق المتظاهرين، وألقت القبض على 230 شخصا وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ مناوشات جرت في ديسمبر الماضي.

وكانت المظاهرات قد بدأت في يونيو 2019، عندما تم اقتراح مشروع قانون مؤجل الآن كان سيمكن الحكومة من إحالة الجناة للمحاكم في البر الرئيسي الصيني.