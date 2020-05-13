أمين البحوث الإسلامية: الإحسان إلى الجار دليل على الإيمان والإساءة إليه إثم عظيم

دافع عن ضرير فمزقوا جسده.. مصرع شاب بعدة طعنات في العريش

مد أجل النطق بالحكم على نجار متهم بقتل عجوزا ثم سرقها في الإسكندرية

هرب من الحر إلى الموت.. انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام في نهر النيل

تفحم سيارة على دائري الخصوص ونجاة قائدها