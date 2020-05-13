أمين البحوث الإسلامية: الإحسان إلى الجار دليل على الإيمان والإساءة إليه إثم عظيم

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، أن الإسلام أوصى بالإحسان إلى الجار، وحسن معاملته فهو أقرب الناس إلينا، وأسرعهم استجابة لندائنا، والجار له حقوق عظيمة حيث قرن الله عزوجل الإحسان إلى الجار بعبادته تعالى.
جاء ذلك في حديث عياد - اليوم الأربعاء - عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.
وأضاف عياد أن الإسلام أمر بالإحسان إلى الجار سواء كان مسلما أوغير المسلم.. موضحا الأمين العام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان إلى الجار من دلالات الإيمان، حيث قال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره"، بل أمر بمحبته، ومراعاة كف الأذى عنه، وجعل إيذاءه إثم عظيم.