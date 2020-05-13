الشرطة الإيطالية تعتقل 7 أشخاص بتهمة التورط في أعمال فوضوية

ذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت مجموعة من الإرهابيين، الذين خربوا شبكات المراقبة التابعة للشرطة وأجهزة إرسال تلفزيونية وتورطوا في أعمال شغب ضد مراكز اعتقال المهاجرين.

وخلية الفوضويين مقرها مدينة بولونيا، طبقا لما ذكره ممثلو ادعاء مختصون في مكافحة الإرهاب من المدينة الواقعة شمال إيطاليا في بيان، مشيرين إلى وضع سبعة أشخاص في الحبس الاحتياطي.

ووجهت أوامر لخمسة أعضاء آخرين بالخلية بعدم مغادرة مدينة بولونيا.

وذكر ممثلو الادعاء أن المجموعة وراء هجوم متعمد على هوائيات تلفزيونية وإذاعية، بعضها كانت تستخدمها الشرطة للتنصت على الهواتف والمراقبة السمعية البصرية والذي تم تنفيذه في بولونيا في ديسمبر 2018.