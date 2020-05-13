روسيا: قرار رئيس أفغانستان باستئناف محاربة طالبان يهدد بعرقلة المفاوضات

حذرت روسيا من أن أمر رئيس أفغانستان محمد أشرف عبدالغني للجيش بالتحول إلى الوضع الهجومي من الوضع الدفاعي واستئناف محاربة حركة (طالبان) يهدد بعرقلة المفاوضات بين الأفغان.

وأدان المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء- بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، مضيفا أن بلاده تصف الهجمات الأخيرة في أفغانستان بـ"المشينة" وتدينها بشدة.

وأشار إلى أن (طالبان) نفت مسؤوليتها عن الهجمات، مشددا على أن الحركة لا مصلحة لها في تنظيم مثل هذه الهجمات الإرهابية الضخمة، بالمقابل يسعى تنظيم (داعش) إلى زعزعة الوضع بكل الطرق.

وقال كابولوف معلقا على قرار رئيس أفغانستان: "استئناف الأعمال القتالية مرة أخرى يخلق عقبات أمام بدء المفاوضات بين الأفغان".