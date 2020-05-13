كسر بخطوط الصرف الصحي يتسبب في هبوط أرضي بسمنود

شهدت قرية مجول التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، هبوط أرضى مفاجىء في أحد الشوارع، دون وقوع أصابات أو تأثير على حركة المرور.
تلقت غرفة عمليات رئاسة مركز ومدينة سمنود، بلاغات من الأهالى تفيد بحدوث هبوط أرضى فى أحد الشوارع الرئيسية ما تسبب في تضرر عشرات المنازل وحدوث تشققات في الجدران.
على الفور، توجه محمود غزالة رئيس الوحدة المحلية بمحلة زياد، وعبد الحليم عيسى رئيس منطقة مياة الشرب والصرف الصحى، إلى مكان الهبوط الأرضي بقرية مجول؛ لمعاينته على أرض الواقع، وتبين أن السبب كسر فى خط الصرف الصحي العام، وتم إخطار الشركة المنفذة المسئولة عن مشروعات التجديد.
وأكد رئيس الوحدة المحلية، أنه تم وضع حواجز خشبية بموقع الهبوط، ولم يسفر عن حدوث أي إصابات، لافتًا إلى اتخاذ الأجراءات القانونية.
تحرر محضر بالواقعة؛ تمهيدًا للبدء في الإصلاحات اللازمة؛ حفاظًا على سلامة الأهالي.