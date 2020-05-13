استطلاع: واحد من كل ثلاثة موظفين بألمانيا تحول إلى العمل من المنزل

كشفت نتائج استطلاع في ألمانيا أن واحدا من كل ثلاثة موظفين تحول إلى العمل من المنزل في ظل أزمة كورونا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو) أن 35% من الموظفين قالوا في النصف الأول من أبريل الماضي إنهم يعملون بشكل جزئي أو كلي من المنزل.

وكانت نسبة الموظفين الذين يعملون من المنزل لبعض الوقت أو بشكل دائم قد بلغت 12% فقط قبل الأزمة.

وعن مدى الإنتاجية من المنزل، قال 10% إن بإمكانهم إنجاز المزيد من العمل داخل المنزل أكثر من داخل المكتب، بينما قال 40% إن إنتاجيتهم من داخل المنزل أقل منها داخل مكان العمل.

وعزا باحثو (دي آي دبليو) هذا إلى إغلاق المدارس والحضانات ما جعل هؤلاء الموظفين مضطرين إلى مراعاة أطفالهم في المنزل.

يذكر أن هذا الاستطلاع الذي تجريه اللجنة الاجتماعية الاقتصادية التابعة للمعهد هو استطلاع سنوي يعبر وضع الأفراد في ألمانيا، وينظم المعهد هذا الاستطلاع منذ عام 1984.