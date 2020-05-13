كندا تجيز إجراء أول اختبار للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا

أعلنت هيئة الصحة الكندية اليوم الأربعاء أنها أجازت أول اختبار مصلي لفيروس "كوفيد-19" للكشف عن الأجسام المضادة الخاصة بالفيروس، مما يسمح للمختبرات الكندية بفهم أكثر للمناعة ضد الفيروس.

وقامت شركة "دياسورين"، وهي شركة إيطالية للتكنولوجيا الحيوية متعددة الجنسيات، بتطوير الاختبار الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت وزارة الصحة الكندية في بيان لها إنها ستستخدم في المختبرات الكندية للكشف عن الأجسام المضادة للفيروس وتساعد على فهم سبب وجود أشخاص أكثر تحصينا ضد الفيروس.كما وافقت الصحة الكندية على 18 جهاز آخر للاختبار التشخيصي، والتي يمكنها تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس كورونا أم لا.

وتقول وزارة الصحة الكندية أن المزيد من البحوث ستساعد أيضا في فهم العلاقة بين اختبارات الأجسام المضادة الإيجابية والحماية من الإصابة مرة أخرى.

وذكرت هيئة الصحة الكندية إن مليون عينة دم كندية على الأقل سيتم جمعها واختبارها على مدار العامين المقبلين لتتبع الفيروس في عموم السكان وفي مجموعات محددة أكثر عرضة للإصابة، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن.

ويتفق الباحثون بشكل عام على أن المرضى الذين يتعافون من فيروس كورونا يمرون بفترة حصانة، ولكن لا يزال غير واضح هو إلى متى تستمر فترة الحصانة.

على جانب آخر، سجلت البلاد 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5209 حالات، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 71486 حالة اليوم الأربعاء.