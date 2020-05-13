ممثل الصحة العالمية بمصر: عودة الحياة مع كورونا تستلزم وجود ترصد قوي وقدرة على الفحص والعزل

جبور: الاستخدام الخاطئ للكمامات يجعلها مصدر العدوى

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: "في الفترة الأخيرة لاحظنا تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وهذه الأرقام تسبب قلق لدى المواطنين، ولذلك على الجميع توخي الحذر في التعامل مع الجميع سواء العائلة أو الأصدقاء".

وقدم جبور نصيحة للشعب المصري بضرورة اتباع النصائح المهمة للتعامل مع فيروس كورونا والتي أهمها التباعد الجسدي والاهتمام بالنظافة الشخصية وأهمها غسل الأيدي، وترك مسافة متر بين الآخرين عند التعامل.

وأضاف جبور -في فيديو بثته الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية في مصر- أن الكمامات تساعد في بعض الظروف ولكن منظمة الصحة العالمية لديها قلق بشأن الممارسات غير الصحيحة من ارتداء الكمامات، قائلا: "الكمامة وحدها لا تحمينا من كورونا، فلابد من اتباع الإجراءات الوقائية الأخرى، لمنع انتشار فيروس كورونا في المجتمع المصري".

وتابع: "على سبيل المثال فعند توزيع الكمامات مفردة في السوبر ماركت أو اَي مرفق آخر، يجب أن يطهر يده قبل الإمساك بالكمامة، حتى لا تكون الكمامات وسيلة لنقل العدوى بدلا من الحد منها، إلى جانب ترك مسافة متر بين الشخص الذي يعطينا الكمامة حتى لا نتعرض العدوى".

وعن التوجهات العالمية للتعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، قال جبور، إن الصحة العالمية وضعت عدة ضوابط لهذه المرحلة، أهمها وجود نظام ترصد قوي لدى الدولة، وتراجع في أعداد الإصابات، ويكون لدى الدولة جميع القدرات الخاصة بالفحص والعزل والعلاج، ومتابعة المخالطين، مع وجود منهجية واسعة لزيادة عدد الفحوصات على مستوى الجمهورية ككل.

ودعا جبور لتقليص المخاطر وخصوصا في الوحدات الصحية ودور رعاية المسنين، وتطبيق جميع إجراءات الوقاية خاصة في أماكن العمل، والمدارس، وجميع تدابير الوقاية، ولابد من قدرة الدولة على إدارة المخاطر وخصوصا بشأن الوافدين والقادمين من المطارات، مشيرا إلى ضرورة وضع برنامج ثقافي توعوي دائم للمواطنين للتعريف بأهمية الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.