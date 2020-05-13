السودان: جائحة كورونا وصلت إلى مرحلة الانتشار المجتمعي وسياسات جديدة للحد من انتشارها

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن جائحة "كورونا" وصلت إلى مرحلة الانتشار المجتمعي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية وسياسات جديدة للحد من انتشارها.
وأضاف صالح، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء استمع في جلسة اليوم إلى تقرير قدمه وزير الصحة الدكتور أكرم التوم، حول مستجدات جائحة كورونا، وأطلع على السياسات الصحية التي ستطبق خلال الأيام القادمة والجهود المبذولة لفتح المراكز الصحية لمعالجة المرضي غير المصابين بكورونا.
وأوضح أن ولاية الخرطوم تحتاج إلى مساعدات كبيرة باعتبارها الولاية التي تشكل الإصابة فيها نسبة عالية.