الشرطة الاتحادية الألمانية تفتح 5 معابر حدودية مع النمسا

فتحت الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الأربعاء خمسة معابر حدودية بين ولاية بافاريا الألمانية والنمسا عقب إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس إدارة الشرطة الاتحادية في ميونخ، كارل-هاينتس بلومل: "قمنا بتمديد فترات الفتح أو تعديلها حسب الحاجة في نقطتي تفتيش أخريين".

وذكر بلومل أنه اعتبار من الآن يمكن للمزارعين وعمال الغابات عبور 11 معبرا حدوديا.

وبصرف النظر عن ذلك، قررت الحكومة الألمانية تطبيق تخفيف حذر للرقابة على الحدود الألمانية اعتبارا من يوم السبت المقبل، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عقب اجتماع مجلس الوزراء الألماني في برلين اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر من مجلس الوزراء لـ(د.ب.أ) أن وزارة الداخلية تسعى إلى إنهاء تام للرقابة المطبقة بسبب جائحة كورونا على كافة الحدود اعتبارا من 15 يونيو المقبل.