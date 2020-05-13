 أسوان تتسلم 43 ألف طن قمح بالصوامع والشون - بوابة الشروق
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أسوان تتسلم 43 ألف طن قمح بالصوامع والشون

حمادة بعزق
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 4:21 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 4:21 م

قال المهندس حازم عبد المنعم، مدير عام الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة بأسوان، إن إجمالي كميات القمح الموردة إلى شون وصوامع المحافظة بلغت 43099 ألف.

وأضاف أن كميات القمح الموردة استقبلتها 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية تصل إلى 126 ألف طن، منها صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي بطاقة 5 آلاف طن، فضلًا عن إضافة صومعة الراجحي التابعة للقطاع الخاص بمشروع توشكى جنوب الوادي والتي تصل طاقتها إلى 30 ألف طن.

وأشار إلى أن محافظة أسوان زرعت عدة أصناف متميزة من محصول القمح، هي مصر (1)، ومصر (2)، ووجيزا (168)، وجميزه (10) وجميزة(11).

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