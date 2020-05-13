بيلوسي: كورونا أكبر كارثة في تاريخ الولايات المتحدة

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بأنها أكبر كارثة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت الديمقراطية بيلوسي، في كلمة بثت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أكثر من 80 ألف أمريكي توفوا وأصيب نحو 1.4 مليون آخرون، ونعرف جميعا هذه الأرقام. واجهنا أكبر كارثة في تاريخ بلادنا".

وكشفت بيلوسي عن تشريعات جديدة يأمل الديمقراطيون ذوو الأغلبية في مجلس النواب في طرحها على التصويت الجمعة القادم، وتقضي بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار لمساعدة اقتصاد البلاد في تجاوز تبعات الجائحة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولفتت بيلوسي إلى أن مشروع القانون الجديد يعتمد غالبا على التشريعات الأربعة الماضية التي تم تبنيها لدعم الاقتصاد الأمريكي على خلفية أزمة تفشي كورونا.

وحذرت بيلوسي من أن عدم التصرف حاليا سيمثل الخيار الأكثر كلفة في المستقبل، منددة بالجمهوريين الذين أعربوا عن تشاؤمهم بشأن الاقتراح الديمقراطي.