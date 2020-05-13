توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الأربعاء أن ينكمش حجم تجارة البضائع عالميا بـ 9ر26% في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتعاني حركة التجارة العالمية منذ أشهر تحت وطأة التدابير التي تفرضها مختلف الدول لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكانت التجارة العالمية قد انكمشت بـ3% في الربع الأول من العام مقارنة بالربع الأخير من عام 2019 ، وفقا للهيئة الأممية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

وأفادت الهيئة بأن مؤشر أسعار السلع الأساسية تراجع بـ4ر20% في مارس، وخسرت أسعار الوقود نحو ثلث قيمتها.