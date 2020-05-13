رئيس الوزراء التشيكي يتحفظ على سرعة فتح حدود بلاده مع ألمانيا

أعرب رئيس الوزراء التشيكي، اندريه بابيس، عن تحفظه حيال سرعة إعادة فتح حدود بلاده أمام السائحين القادمين من ألمانيا.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "بليسك" التشيكية، قال الملياردير اليوم الأربعاء إن الموقف في جائحة كورونا في ألمانيا " لا يبدو مثاليا" وخاصة في ولاية بافاريا.

وأضاف أنه لهذا السبب فإنه لا تزال هناك "مشاكل" في المنطقة الحدودية حول بلدتي شب ودوماليتس.

في المقابل، قال بابيس إنه يعول على فتح متبادل للحدود في إطار الصيغة المعروفة باسم "صيغة اوسترليتز" التي تضم التشيك وسلوفاكيا والنمسا، وألمح زعيم حزب (انو/نعم/" الشعبوي إلى إمكانية حدوث ذلك بحلول الثامن أو الخامس عشر من يونيو المقبل.

وحث بابيس/65 عاما/ مواطني بلاده على قضاء العطلة الصيفية في التشيك، وقال:" سيفرحنا أن يظل الناس في وطنهم وينفقون أموالهم هنا".

وكانت السلطات التشيكية قد عاودت السماح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج منذ فترة قصيرة، لكنها ألزمتهم بالبقاء لدى عودتهم في حجر صحي لمدة 14 يوما أو تقديم ما نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن الفيروس.

وفي الوقت الراهن تفرض التشيك حظرا واسع النطاق على قدوم الأجانب باستثناء العمالة المتنقلة والقادمين لأغراض تجارية وسائقي الشاحنات والدبلوماسيين.