الفاتيكان يستعد لاستراتيجية شد الحزام بسبب وباء كورونا

قال رئيس الأمانة العامة للاقتصاد في الفاتيكان، الأب خوان أنطونيو جيريرو ألفيس، إن الفاتيكان لا يواجه خطر التخلف عن سداد التزاماته، ولكنه يواجه "سنوات صعبة" بسبب وباء كورونا الذي يضعف التبرعات والمساهمات الأخرى في ميزانية الفاتيكان.

وقال جيريرو لإذاعة الفاتيكان اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة تتراوح بين 25% و45% هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن جيريرو القول إنه في السنوات الأخيرة، تعرض الفاتيكان لعجز قدره 60 مليون يورو (65 مليون دولار) إلى 70 مليون يورو سنويا، حيث تجاوز الإنفاق نحو 270 مليون يورو يتلقاها الفاتيكان من الأفراد الكاثوليك والكنائس الوطنية حول العالم.

وقال جيريرو: "قد يعتقد البعض أن العجز هو فجوة ناتجة عن سوء الإدارة"، لكنه قال إن الإنفاق موجه نحو دعم "مهمة الكرسي الرسولي" والبابا، بالإضافة إلى العمل الخيري وأعمال الفاتيكان الإعلامية واسعة النطاق.

ويعود تقلص الإيرادات هذا العام جزئيا إلى إغلاق متاحف الفاتيكان وانخفاض الدخل من ممتلكات الكرسي الرسولي في روما وأماكن أخرى.

وأضاف جيريرو: "سيكون هناك انكماش في الدخل من الإيجارات ... لقد قررنا بالفعل، عندما وافقنا على ميزانية هذا العام، أنه يجب تخفيض الإنفاق لخفض العجز".