منظمة التحرير الفلسطينية تندد بالتصعيد الإسرائيلي وقتل فتى في الضفة

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نددت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء بـ"التصعيد" الإسرائيلي وقتل فتى فلسطيني وإصابة آخرين في الضفة الغربية.

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن قتل فتى في مخيم الفوار للاجئين في الخليل تمثل "جريمة إعدام".

وكان الفتى 15 عاما قتل برصاصة مباشرة في الرأس، أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار، إضافة لإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي.

وقالت عشراوي إن "التصعيد الإسرائيلي المتعمد والاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحيّة والرصاص المعدني والمطاطي ضد الأطفال، يعد انتهاكا صارخا ومباشرا للقوانين والاتفاقيات الدولية".

ودعت عشراوي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بشكل جدّي وفعلي بوقف هذه الانتهاكات كافة ورفع الغطاء عنها، واتخاذ التدابير الفاعلة والحاسمة لمساءلتها".

من جهتها ، قالت حركة حماس إن "جريمة قتل الفتى تؤكد مرة أخرى ضرورة محاكمة الاحتلال في المحافل الدولية على جرائمه".

وحذرت حماس ، في بيان لها ، الحكومة الإسرائيلية من "مواصلة عدوانها وأن عمليات الاقتحام والقتل التي تنفذها قوات الاحتلال لن تكسر إرادة أبناء شعبنا في مقاومة الاحتلال".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة خلال نشاط أمني في مخيم الفوار تخلله مواجهات مع شبان فلسطينيين ألقوا حجارة وصخورا وزجاجات حارقة وعبوات حيث ردت قوات الجيش باستخدام رصاص حي لتفريق المظاهرات.