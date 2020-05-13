«تعليم الجيزة»: إنتاج بوابات تعقيم لتثبيتها بمداخل المدارس

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أعلن خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إنتاج بوابات التعقيم فى ورش المدارس الفنية الصناعية لتثبيتها بمداخل المدارس؛ لتعقيم جميع الأفراد داخل المنشآت التعليمية.

وأكد حجازى، تنفيذ البوابات بورش مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية للتأسيس العسكرى بمشاركة تخصصات الأثاث المعدنى لتنفيذ أعمال الهيكل المعدنى، وتخصص التركيبات والمعدات الكهربية لتنفيذ دوائر وتوصيلات الكهرباء، وتخصص الزخرفة والإعلان لتنفيذ أعمال الدهانات.

وقال حمدى السيد مدير عام التعليم الفنى بالجيزة، إن الوحدة منفذة على أحدث تطور صناعي بأيدي مدرسين التعليم الصناعي، مع مراعاة الإسراع فى العمل والأداء أوتوماتيكيا عند مرور الأفراد بها وإمكانية التشغيل يدويا أيضا.

وأضاف أن الوحدة مصممة على أن تؤدى الغرض لحوالى 1800 فرد ويعاد تعبئتها بالمواد المطهرة بزمن بسيط، مع تزويدها بخاصية إنذار صوتى وضوئى قبل انتهاء المواد المطهرة حفاظا على الدائرة الكهربية من الأعطال.