 الجيش اليمني: مليشيات الانتقالي تقوم بالاعتداءات والاستفزازات لوحدات الجيش في أبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني: مليشيات الانتقالي تقوم بالاعتداءات والاستفزازات لوحدات الجيش في أبين

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 12:44 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 12:44 ص

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تلقت بلاغات من قيادة محور أبين، تشير إلى وجود تحشيد لمليشيات تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي في زنجبار وقرية الشيخ سالم ومنطقة الطرية.

وأشار مجلي - في تصريح لـ"سبتمبر نت" اليوم الثلاثاء- إلى أن هناك استفزازات من تلك المليشيات لقوات الجيش الوطني في منطقة شقرة، بإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش الوطني في منطقتي الكلاسي وشقرة، موضحا أن الوحدات العسكرية اضطرت إلى الرد على تلك الاستفزازات والنيران، والدخول في الاشتباك مع المليشيات.


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