قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لا مدلول له قدر مؤشر الوفيات، والشفاء، والتعافي، ذاكرًا أن مؤشر الوفيات والتعافي مدلول قياس نسبة مناعة المصريين واستجابتهم للعلاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن «الحالات التي تظهر وتتعافى وتتحول إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد مؤشر بأن الدولة تسير في اتجاه سليم»، موضحًا أن قياس نسبة الوفيات يكون بالمقارنة بعدد السكان وليس الإصابات.

وذكر أن المقارنة بعدد السكان ترجع إلى عدم وجود حصر دقيق للإصابات، موضحًا أن هناك بعض الحالات التي لا تعاني أعراض «كوفيد-19» تساهم في نشر الإصابات بطريقة كبرى ولا تتجه إلى الفحص.

وأوضح مدير المناعة بالمصل واللقاح أن زيادة الفحص تؤدي إلى اكتشاف المزيد من إصابات كورونا المستجد، قائلًا إن انخفاض معدلات الوفيات يعكس تقديم الخدمة الطبية الجيدة وتحقيق نسب التعافي داخل المستشفيات.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والتعامل بحرص مع كبار السن، وتطبيق التباعد الاجتماعي، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الإجراءات سيقلل معدلات الإصابة والوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و11 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 10093 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 2811 حالة، من ضمنهم 2326 متعافيًا.