نيوزيلندا ترفع حالة الطوارئ مع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا

رفعت نيوزيلندا اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ، وذلك بعد انخفاض أعداد حالات الاصابة الجديدة بفيروس "كورونا المستجد".

وذكرت وكالة أنباء //كيودو// اليابانية أن عدد الإصابات الجديدة في نيوزيلندا انخفض منذ 3 مايو الماضي إلى ثلاث حالات أو أقل يوميًا .. مشيرة إلى أن الإجمالي بلغ ما يقرب من 1500 حالة مؤكدة ومشتبه في إصابتهم بالفيروس، فضلاً عن 21 حالة وفاة.

وبموجب القيود التي تم تخفيفها، يمكن إعادة فتح المنشآت بما في ذلك المطاعم ودور السينما والملاعب والصالات الرياضية من الخميس ، مع إعادة تشغيل المدارس يوم الاثنين والبارات اعتبارًا من 21 مايو الجاري.

وتأتي هذه الخطوة عشية تخفيض قيود التنبيه الصحي بنيوزيلندا إلى المستوى الثاني، بعد حالة الإغلاق الوطني التي استمرت لمدة شهر عند مستوى التنبيه الرابع، والذي بدأ في أواخر مارس الماضي.