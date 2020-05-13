اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أزمة فيروس كورونا المستجد "أسوأ" من الهجوم المفاجئ الذي شنته اليابان سنة 1941 على قاعدة بيرل هاربر العسكرية في جزر هاواي، وأسوأ من حادث مركز التجارة العالمي، في إشارة إلى اعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي خلفت نحو 3000 قتيل.

وأضاف ترامب: "كان يجب ألا يحدث ذلك على الإطلاق. كان يمكن إيقافه عند المصدر. كان يمكن إيقافه في الصين. كان يجب إيقافه عند المصدر مباشرة".

ومنذ تفشي الفيروس، اشتعلت الحرب الباردة بين الدولتين، حيث يتهم كل منهما الآخر بتسببه في انتشار كورونا، لتضاف تلك الأزمة إلى العديد من الخلافات التي اشتعلت بين الدولتين عبر التاريخ.

وفي هذا التقرير، تستعرض "الشروق" أبرز الخلافات بين واشنطن وبكين.

• عام 1949.. بدأت الخلافات منذ تأسيس دولة الصين الشعبية الشيوعية

أسس زعيم الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ، جمهورية الصين الشعبية في بكين يوم 1 أكتوبر عام 1949 بعد أن هزم الشيوعيون المدعومون من الفلاحين الحكومة الوطنية لشيانج كاي شيك حاكم الصين آنذاك، والذي فر وآلاف من قواته إلى تايوان.

جاء موقف الولايات المتحدة داعما لحكومة جمهورية الصين المنفية، مما مهد الطريق لعدة عقود من العلاقات الأمريكية المحدودة مع الصين.

• الصراع الكوري الأهلي يكون مواجهة عسكرية بين الدولتين عام 1950

اندلعت الحرب الأهلية في كوريا بين شمالها وجنوبها، حيث غزى جيش الشعب الكوري الشمالي المدعوم من الاتحاد السوفيتي كوريا الجنوبية في 25 يونيو والتي دافعت عنها الأمم المتحدة وأمريكا.

أما عن الصين، فقد تدخلت لدعم الشمال الشيوعي، وذلك عندما اقتربت القوات الأمريكية والأمم المتحدة وكوريا الجنوبية من الحدود الصينية. توفى ما يصل إلى 4 ملايين شخص في الصراع الذي استمر 3 سنوات حتى وقعت الأمم المتحدة والصين وكوريا الشمالية على اتفاقية هدنة في عام 1953.

• عام 1954.. أزمة مضيق تيوان تشعل الصراع وأمريكا تهدد بهجوم نووي

رفع الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور، حصار البحرية الأمريكية لتايوان عام 1953، مما دفع شيانج كاي تشيك قاد الحكومة الوطنية لجمهورية الصين إلى نشر آلاف القوات في جزر كيموي وماتسو في مضيق تايوان في أغسطس 1954.

ويستجيب جيش التحرير الشعبي الصيني بقصف الجزر، وقد وقعت واشنطن معاهدة دفاع متبادل مع الوطنيين في شيانغ، في ربيع عام 1955، كما هددت الولايات المتحدة بشن هجوم نووي على الصين قبل أن توافق الصين على التفاوض، مدعية انتصارًا محدودًا بعد انسحاب القوميين من جزيرة داتشن.

واندلعت الأزمات مرة أخرى بين عامي 1956 و1996.

• في يونيو 1989.. عودة الأزمة بين البلدين بسبب مذبحة ميدان تيانانمن

بين عامي 1964 إلى 1989، ساد التحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، حيث قام رئيس أمريكا الأسبق ريتشارد نيكسون، بزيارة بكين لمدة 8 أيام، وقامت واشنطن بمنح الصين اعترافًا دبلوماسيًا كاملاً في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

وفي عام 1989، نظم آلاف الطلاب مظاهرات في ميدان تيانانمن ببكين مطالبين بإصلاحات ديمقراطية ووضع حد للفساد، إلا أن الحكومة الصينية أرسلت قوات عسكرية لتطهير الساحة، تاركة المئات من المتظاهرين قتلى، ورداً على ذلك، علقت الحكومة الأمريكية المبيعات العسكرية لبكين وجمدت العلاقات.

• عام 1999.. تفجير سفارة الصين في بلجراد يشعل الأزمة بين البلدين

قصفت قوات حلف الناتو عن طريق الخطأ السفارة الصينية في بلغراد خلال حملته ضد القوات الصربية التي تحتل كوسوفو في مايو 1999، مما هز العلاقات الأمريكية الصينية.

وتقدم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اعتذارًا عن سلسلة أخطاء المخابرات الأمريكية التي أدت إلى القصف المميت، لكن قام آلاف المتظاهرين الصينيين باحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وهاجموا الممتلكات الأمريكية الرسمية.

• تعاون تجاري ينتهي بمحاولة واشنطن وقف النفوذ الاقتصادي الصيني

وقع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، قانون العلاقات الأمريكية الصينية لعام 2000 في أكتوبر، مما يمنح بكين علاقات تجارية طبيعية دائمة مع الولايات المتحدة ويمهد الطريق أمام الصين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001.

تفوقت الصين على اليابان كثانِ أكبر اقتصاد في العالم بعد أن بلغت قيمتها 1.33 تريليون دولار للربع الثاني من عام 2010 أعلى بقليل من 1.28 تريليون دولار في ذلك العام.

ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، لزيادة الاستثمار الدبلوماسي والاقتصادي والاستراتيجي وغير ذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على أنها خطوة لمواجهة النفوذ المتزايد للصين.

وفي قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة و8 دول أخرى توصلت إلى اتفاق حول الشراكة عبر المحيط الهادئ، اتفاقية تجارة حرة متعددة الجنسيات. أعلن أوباما في وقت لاحق عن خطط لنشر 2500 جندي من مشاة البحرية في أستراليا، مما أثار انتقادات من بكين.

• في 19 من مايو 2014.. الولايات المتحدة تدين عملية قرصنة لصينيين

تشير محكمة أمريكية إلى 5 قراصنة صينيين، يُزعم أن لهم صلات بجيش التحرير الشعبي الصيني، بتهمة سرقة التكنولوجيا التجارية من الشركات الأمريكية. ورداً على ذلك، علقت بكين تعاونها في مجموعة عمل الأمن السيبراني بين الولايات المتحدة والصين.

• في عهد ترامب.. من تعاون في السنوات الأولى إلى حرب اقتصادية

في مارس 2018، أعلنت إدارة ترامب عن تعريفات شاملة على الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دولار على الأقل، ردًا على ما يزعم البيت الأبيض أنه سرقة صينية للتكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية.

وفي أعقاب الرسوم الجمركية، تفرض الصين إجراءات انتقامية في أبريل 2019 على مجموعة من المنتجات الأمريكية، مما أثار مخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادات العالم، وفي يوليو 2018 فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية جديدة تبلغ قيمتها 34 مليار دولار من السلع الصينية.

بالإضافة إلى الأزمة التي دارت بين الولايات المتحدة وعملاق الاتصالات الصيني شركة "هواوي" وبعد انهيار المحادثات التجارية، كما رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وردت الصين بإعلانها عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وفي 27 من نوفمبر 2019، وقع ترامب مشروع قانون لدعم المحتجين في هونج كونج بعد تمريره في الكونجرس الأمريكي والتصويت بأغلبية ساحقة وهذا ما عارضته بكين.

• منذ يناير 2020.. تصاعد التوترات وسط جائحة فيروس كورونا

مع الحرب الاقتصادية وبعد تفشي كورونا الذي صدر من مدينة ووهان الصينية، يلقي كبار المسئولين في كل من الصين والولايات المتحدة باللوم على الجانب الآخر في هذا الوباء.

ويدعي متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على أن الجيش الأمريكي جلب الفيروس إلى الصين، في حين أن الرئيس ترامب يشير بشكل متكرر إلى "الفيروس الصيني"، الذي يقول إنه انتشر بسبب إخفاقات الحكومة الصينية.

وأعلنت الحكومة الصينية، أنها ستطرد 13 صحفيا على الأقل من 3 صحف أمريكية التي من المقرر أن تنتهي صلاحية أوراق اعتمادها الصحفية في عام 2020، وهذا ما تسبب في أزمة حادة بين البلدين.